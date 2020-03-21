Ateş Kara: Hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek

Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını vurgulayarak, hastalık sonrası akciğerlerde hasar kaldığını dile getirdi. Kara, evdeki izolasyonun yeterli olmaması durumunda, bir sonraki basamağın sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etti.

Hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek." şeklinde konuştu.