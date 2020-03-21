﻿
Ateş Kara: Hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATEŞ KARA: HAYATININ KALAN KISMINDA FUTBOL OYNAYAMAMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Ateş Kara: Hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek" açıklamasında bulundu.

799 Okunma

Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını vurgulayarak, hastalık sonrası akciğerlerde hasar kaldığını dile getirdi. Kara, evdeki izolasyonun yeterli olmaması durumunda, bir sonraki basamağın sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etti. 

Hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Ercan Soydaş Ankaragücü yönetiminden niye istifa etmişti?
Gençlerbirliği'nde 26 haftanın en'leri kimler?
Spor Hekimleri Derneği'nden evde kal çağrısı
TBF'den Corona açıklaması
Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Ankaragücü'nden Aşık Veysel paylaşımı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿