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Ankaragücü'nden evde kal mesajı
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ANKARAGÜCÜ'NDEN EVDE KAL MESAJI

Ankaragücü'nden evde kal mesajı

Ankaragücü'nden Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs sebebiyle 'evde kal' dedi.

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,Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile ‘evde kal’ diyerek, “Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru” ifadelerine yer verdi.

İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının yüküne vurgu yaparak, “Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru” dedi.
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