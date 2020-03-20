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Sincan Belediyespor'un şampiyonluğuna erteleme engeli
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SİNCAN BELEDİYESPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNA ERTELEME ENGELİ

Sincan Belediyespor'un şampiyonluğuna erteleme engeli

Ankara Bayram Akyer Süper Amatör Lig'de erteleme sonrası son durum ne?

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Ankara Bayram Akyer Süper Amatör Lig'de 22 hafta geride kalırken, ligin bitimine 4 hafta kaldı. Ligin başından bu yana liderlik koltuğunda oturan ve ligi domine eden Sincan Belediyespor, 62 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve en yakın rakibi Ankara DSİ ile arasında 11 puanlık fark bulunuyor.  Sincan Belediyespor, 1 puan daha alması halinde Bölgesel Amatör Lig'e yükselecek. İkinci sırada bulunan DSİ, BAL'a yükselebilmek için play-off oynayacak. Ligin son 3 sırasında ise 23 puanla Beytepe Metespor, 16 puanla Demirlibahçe ve son sırada 7 puanla Pursaklar Belediyespor bulunuyor. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 

 

 

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