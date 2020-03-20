﻿
BAL ertelemeye nasıl girdi?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAL ERTELEMEYE NASIL GİRDİ?

BAL ertelemeye nasıl girdi?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta yer alan Ankara takımlarının erteleme kararı öncesi ligdeki son durumları ne?

435 Okunma

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta 22 hafta geride kalırken, ligin sona ermesine 4 hafta kaldı.  

Erteleme kararı sonrası son 4 haftaya girilirken, BAL'da yer alan Başkent ekiplerinin ligdeki son durumları ise, TKİ 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Grupta liderlik koltuğunda ise 54 puanlı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor yer alıyor. Başkent ekiplerinden Keçiören Belediyesi Bağlumspor 34 puanda, Çubukspor 31 puanda, Haymana Belediyespor 30 puanda yer alıyor. 

BAL'da statüye göre, 4 Ankara takımından puanı en düşük takım Süper Amatör Lig'e düşüyor. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU  

 

ETİKETLER
Sincan Belediyespor'un şampiyonluğuna erteleme engeli
26'ncı haftaya Ankaragücü damgası
Ligler ile ilgili 8 alternatif
Avrupa'da devam eden tek lig var
Candeias o listeye girdi
Fatih Mert: Kararı son derece olumlu buluyorum
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿