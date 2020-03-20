BAL ertelemeye nasıl girdi?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta 22 hafta geride kalırken, ligin sona ermesine 4 hafta kaldı.
Erteleme kararı sonrası son 4 haftaya girilirken, BAL'da yer alan Başkent ekiplerinin ligdeki son durumları ise, TKİ 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Grupta liderlik koltuğunda ise 54 puanlı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor yer alıyor. Başkent ekiplerinden Keçiören Belediyesi Bağlumspor 34 puanda, Çubukspor 31 puanda, Haymana Belediyespor 30 puanda yer alıyor.
BAL'da statüye göre, 4 Ankara takımından puanı en düşük takım Süper Amatör Lig'e düşüyor.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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