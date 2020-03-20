﻿
26'ncı haftaya Ankaragücü damgası
﻿
Site İçi Arama
﻿

26'NCI HAFTAYA ANKARAGÜCÜ DAMGASI

26'ncı haftaya Ankaragücü damgası

Corona virüsü sebebiyle liglerin süresiz ertelenmesinin ardından Süper Lig'de 26'ncı haftada hava topu ve top kazanma parametrelerine Ankaragücü damga vurdu.

1172 Okunma

Comparisonator parametreler ligine göre Süper Lig'in 26. haftasında oluşan kazanılan hava topu birebir mücadeleler parametresindeki takım sıralamasında Başkent ekibi Ankaragücü 3. sırada yer aldı. Listede Çaykur Rizespor  41,  Göztepe  26,  Ankaragücü  25 hava topu birebir mücadele kazandı. Parametreler ligi'nde Ankaragücü, bir listeye daha damgasını vurdu. Süper Lig'in 26. haftasında oluşan top kazanmalar parametresindeki takım sıralamasında sarı lacivertliler yine 3. sırada kendisine yer buldu. Çaykur Rizespor 93, Trabzonspor  91, Ankaragücü 86 kez top kazandı. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU  

 
Fatih Mert: Kararı son derece olumlu buluyorum
Nihat Özdemir: Niyetimiz 27 Haziran’a kadar ligleri tamamlamak
Türkiye'de ligler ertelendi
1
Ankaragücü'ne yine ceza !
Borsa ertelenecek diyor
Gaziantep FK maçı öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿