26'ncı haftaya Ankaragücü damgası

Comparisonator parametreler ligine göre Süper Lig'in 26. haftasında oluşan kazanılan hava topu birebir mücadeleler parametresindeki takım sıralamasında Başkent ekibi Ankaragücü 3. sırada yer aldı. Listede Çaykur Rizespor 41, Göztepe 26, Ankaragücü 25 hava topu birebir mücadele kazandı. Parametreler ligi'nde Ankaragücü, bir listeye daha damgasını vurdu. Süper Lig'in 26. haftasında oluşan top kazanmalar parametresindeki takım sıralamasında sarı lacivertliler yine 3. sırada kendisine yer buldu. Çaykur Rizespor 93, Trabzonspor 91, Ankaragücü 86 kez top kazandı.

HABER: MERT DOKUZOĞLU