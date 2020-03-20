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Ligler ile ilgili 8 alternatif
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LİGLER İLE İLGİLİ 8 ALTERNATİF

Ligler ile ilgili 8 alternatif

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılan toplantıda ligler ile ilgili 8 alternatifleri bulunduğunu açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılan toplantıda ligler ile ilgili 8 alternatifleri bulunduğunu açıkladı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tüm alternatif planların liglerin tamamlanması üzerine olduğunu ifade etti.  UEFA'nın da bunu istediğini kaydeden  Nihat Özdemir, 8 alternatif planın içinde 'Lig iptali ve ligin oynanmamış sayılması' gibi bir alternatif olmadığını da söyledi. Özdemir sezonda küme düşmeme ve play off düşünmediklerini de ifade etti. Salgının sürmesi halinde de yeniden değerlendirme yapılacak.

 

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