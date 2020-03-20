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Avrupa'da devam eden tek lig var
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AVRUPA'DA DEVAM EDEN TEK LİG VAR

Avrupa'da devam eden tek lig var

Süper Lig'in de ertelenmesiyle birlikte Avrupa'da devam eden tek lig Belarus kaldı. Dün akşam ki maçlarla birlikte sezon açıldı ve maçlar seyircili bir şekilde oynandı.

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Süper Lig'in de ertelenmesiyle birlikte Avrupa'da devam eden tek lig Belarus kaldı. Dün akşamki maçlarla birlikte sezon açıldı ve maçlar seyircili bir şekilde oynandı. Tüm dünya spor müsabakalarını ertelerken ya da en kötü seyircisiz oynatma yoluna giderken Belarus, ligini seyircili bir şekilde başlattı. Bu durum dünya kamuoyunda büyük tepki çekti.

 Dün Bgu Minsk evinde ağırladığı BATE Borisov'u 3-1 mağlup ederken Torpedo Zhodino deplasmanda Shakhter Soligorsk'u 1-0'la geçti. Belarus Ligi'nde bugün iki karşılaşma var. Saat 18:00'de Dynamo Brest, Smolevichi'yi, 20:00'de ise Dinamo Minsk, Ruh Brest'i konuk edecek. Belarus'ta henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ancak virüs, dünyanın neredeyse her yerine yayılmışken ligleri seyircili bir şekilde oynatmak büyük bir risk barındırıyor.

 

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