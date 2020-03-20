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Halkbank SK: Bu bir tatil değil
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HALKBANK SK: BU BİR TATİL DEĞİL

Halkbank SK: Bu bir tatil değil

Dünyayı sarsan COVİD-19 (Corona) pandemisi ile örnek bir mücadele veren Türkiye’de yeni bir tedbir olarak tüm ligler ileri bir tarihe ertelendi. Ligi ertelenen branşlardan biri de voleybol.

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Dünyayı sarsan COVİD-19 (Corona) pandemisi ile örnek bir mücadele veren Türkiye’de yeni bir tedbir olarak tüm ligler ileri bir tarihe ertelendi. Ligi ertelenen branşlardan biri de voleybol. Ertelenmeden ilk etkilenen organizasyon 21-23 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Kupası finalleri oldu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’la eşleşen Halkbank, çalışmalarını, Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına uygun bir şekilde yapıyordu. Maç toplantısını sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 1’er metre ara ile yerleştirilen sandalyelerde yapan başkentlilerde teknik heyet, gelen erteleme kararı haberinden sonra çalışmayı iptal ederek oyuncuları evlerine gönderdi. Halkbank’ta oyunculara, verilen aranın bir tatil anlamına gelmediği hatırlatılarak, uyarılara uygun şekilde ve mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, bireysel antrenmanlarını steril ortamlarda yapmaları gerektiği anlatıldı.

Alınan kararlara saygı ile riayet eden Halkbank Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okuldan eğitime ara vermesinden sonra altyapı faaliyetlerine ara durmuş ve sporcularını evlerine yollamıştı.

 

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