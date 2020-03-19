Futbola Corona darbesi

Ülkemizde ilk olarak seyircisiz oynanma kararı verilen Süper Lig, sadece 1 hafta seyircisiz oynandı ve bugün alınan karara göre ileri bir tarihe kadar ertelendi. Ülkemizde ki diğer spor müsabakaları da ileri bir tarihe kadar ertelendi.

EURO 2020, önümüzdeki sene 2021 yılında 11 Haziran-11 Temmuz arasında oynanacak.

Final maçı İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Süresiz ertelendi.

Uefa Avrupa Ligi Süresiz ertelendi.

Manchester City'nin 25 puan önünde son 9 maça giren lider Liverpool'un başını çektiği İngiltere ligi Nisan ayına ertelendi. Almanya ligi Nisan ayına ertelendi. İtalya ligi Nisan ayına ertelendi. Fransa ligi Süresiz ertelendi. İspanya ligi 2 maç haftası ertelendi. Avusturya ligi Nisan ayına ertelendi. Azerbaycan ligi Nisan ayına ertelendi. Belçika ligi Nisan ayına ertelendi. Çekya ligi Nisan ayına ertelendi. Danimarka ligi Süresiz ertelendi. Finlandiya ligi Mayıs sonuna ertelendi. Yunanistan ligi Süresiz ertelendi. İsrail ligi Süresiz ertelendi. Kazakistan ligi Nisan ayına ertelendi. Letonya ligi Sezonun açılışı ertelendi. Hollanda ligi Nisan ayına ertelendi. Kuzey İrlanda ligi Nisan ayına ertelendi. Norveç ligi Sezonun açılışı ertelendi. Polonya ligi Süresiz ertelendi. Portekiz ligi Süresiz ertelendi. Romanya ligi Mart sonuna ertelendi. Rusya ligi Nisan ayına ertelendi. İskoçya ligi Süresiz ertelendi. Sırbistan ligi Süresiz ertelendi. Slovakya ligi Nisan ayına ertelendi. İsveç ligi Maçlar seyircisiz oynanacak. İsviçre ligi Süresiz ertelendi. Ukrayna ligi Süresiz ertelendi. Belarus ligi seyircili oynama kararı aldı.

HABER: MERT DOKUZOĞLU