Jovan Blagojevic'e tekme atmıştı, özür diledi

Osmanlıspor-Giresunspor karşılaşmasının 45+1. dakikasında Bekir Yılmaz, Osmanlıspor'da forma giyen Jovan Blagojevic'i beline tabanıyla basarak durdurmaya çalışmıştı. Blagojevic'e yönelik sert müdahalesinin ardından Yılmaz direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, hakkında verilen her karara saygı duyduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan durumun görüntü itibarıyla hoş olmadığını kabul eden Yılmaz, anlık gelişen ve istemeden yaptığı bir hareket olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Ancak tam o anda rakip takım oyuncusu hızlandığı için geride kaldım ve sıçramış bulundum. Anlık bir şekilde atağı kesmek isteğimden dolayı da yanlış bir kararla, olmasını istemediğim ve üzüldüğüm bir pozisyon yaşandı. Fakat niyetimin asla zarar vermek olmadığını bilmenizi isterim. Ayağımı da ona zarar vereceğini anlayıp, yanlış kararımdan dönmeye çalıştığım için kırdım ve çektim." ifadelerine yer verdi.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Jovan Blagojevic'e niyetini anlatıp, kendisinden özür dilediğini ifade eden Yılmaz, "O da bir şey hissetmediğini ve zarar görmediğini söyledi. Daha sonrasında ise anlaşıp sarıldık. Ben tekrardan önce Jovan Blagojevic arkadaşımdan ve değerli kulübümüz Osmanlıspor'dan bu talihsiz olay için, çok üzgün olduğumu söyleyip, özür dilerim." dedi.