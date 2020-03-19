Nihat Özdemir: Niyetimiz 27 Haziran’a kadar ligleri tamamlamak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini duyurdu. Bu karar sonrasındaTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalar yaptı.

Özdemir, "Sayın Bakan'ın daveti üzerine federasyon başkanları olarak geldik ve değerli bir toplantı yaptık. Çalışmalarımıza kulüplerle devam edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Türkiye'nin olumlu gidişine göz önüne alarak takvimi paylaşacağız. Niyetimiz 27 Haziran’a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak." ifadelerine yer verdi.