Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonları ile corona virüsü tedbirleri hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantı ardından alınan karara göre Türkiye'de ligler ertelendi.

Kasapğolu açıklamasında, ""Corona virüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA'nın toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021'e ertelendi. İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi. Bu toplantı bizler için önemlidi. Futbol, voleybol, basketbol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği başkanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık.Türkiye olarak liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Avrupa'da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Bu kararın salgının mevcut durumunun güncellenmesi noktasında değerlendirilmesi söz konusu oldu. Biliyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Pek çok karar alındı. Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Türk sporunu çok daha güçlü kılmak hepimizin hassas noktası. Antrenörlerimizin ve sporcularımızın sağlıklarını korumaları anlamında azami özen gösterilerek yerine getirileceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.