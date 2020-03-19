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Ankaragücü'ne yine ceza !
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ANKARAGÜCÜ'NE YİNE CEZA !

Ankaragücü'ne yine ceza !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. TFF Tahkim kurulu Ankaragücü'ne 150 bin lira para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. TFF Tahkim kurulu Ankaragücü'ne 150 bin lira para cezası verdi. 

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/733 K.2019-2020/881 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

" MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir " denildi. 

 

 

 

 
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