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Ligler ertelendi
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LİGLER ERTELENDİ

Ligler ertelendi

İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin en az 30 Nisan'a kadar başlamayacağını açıkladı.

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunun ertelenmesinin yanı sıra bir yeni haberde İngiltere'den geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, daha önce 4 Nisan'a kadar ertelenen Premier Lig, Championship ve FA Cup'ın 30 Nisan'a kadar başlamayacağını duyurdu.

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Eniste
19 Mart 202016:52
Turkiyede ligler insallah tatil edilir zaten saibeli bir sezon uasiyoruz insallah bu sezon gecersiz sayilir hem virus salgini hemde hakem salgini gecmis olur.
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