Ligler ertelendi

Dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunun ertelenmesinin yanı sıra bir yeni haberde İngiltere'den geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, daha önce 4 Nisan'a kadar ertelenen Premier Lig, Championship ve FA Cup'ın 30 Nisan'a kadar başlamayacağını duyurdu.