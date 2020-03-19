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Borsa ertelenecek diyor
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BORSA ERTELENECEK DİYOR

Borsa ertelenecek diyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs (COVID-19), futbol kulüplerinde olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Koronavirüs salgınının Türkiye'ye ulaşmasıyla Borsa İstanbul'da virüsün etkileri net bir şekilde görülmeye başlandı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerinde büyük düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Başta alınan maçların seyircisiz oynanma kararı spor hisselerinde yüzde 10'a yaklaşan düşüşü meydana getirdi. Galatasaray Sportif hisseleri yüzde 19.8, Beşiktaş Futbol Yatırım hisseleri yüzde 19, Fenerbahçe Futbol hisseleri ise yüzde 14.7 kayıp yaşadı

Öte yandan Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi kabul gören İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’nın (Ligue 1), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar euro olacağı ileri sürüldü.

 
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