Seyircisiz haftada en fazla kırmızı kart

Ligde 28. hafta karşılaşmalarında futbolcular, 41 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Seyircisiz oynanan 28. haftanın, 7 kırmızı kartla ligin geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kart gösterilen hafta olması dikkatlerden kaçmadı.
Hava şartları nedeniyle tamamlanamayan Giresunspor-İstanbulspor karşılşaması haricinde 28. haftaya kadar 1330 sarı ve 76 kırmızı kart gösterildi. Adanaspor (9), Bursaspor (7) ve Osmanlıspor (6), en fazla kırmızı kart gören ekipler...
Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulsporlu oyuncular 5, Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular 4, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Keçiörengücü ve Fatih Karagümrüklü oyuncular 3, Ekol Göz Menemenspor ile Hataysporlu futbolcular da 2 kez kırmızı kart gördü.
Osmanlıspor'da forma giyen Beykan Şimşek, Hatayspor'dan Kubilay Sönmez, İstanbulspor'dan da Ali Aytemur ile Wellington, bu sezon ikişer kez kırmızı kart gören isimler oldu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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