En iyilerden birisi Nordfeldt

Devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan İsveçli kaleci Kristopher Nordfeldt, geride kalan dönemde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Nordfeldt %76 kurtarış oranı ile Muslera, Uğurcan Çakır, Mert Günok gibi kalecilerin arasına girdi.
Nordfeldt, 9 maç sonunda %76 kurtarış yaparken 3 maçı gol yemeden tamamladı ve bir tane de kritik penaltı vuruşu çıkardı. Nordfeldt 9 maçta 12 gol (1.25 ort) yerken, Ankara ekibi ilk 17 haftada 32 gol (1.88 ort) yemişti.
En az 9 maça çıkan kalecilerin kurtarış oranları (Süper Lig)
Fernando Muslera 25 maç %80 kurtarış
Mert Günok 26 maç %76 kurtarış
Uğurcan Çakır 25 maç %76 kurtarış
Kristoffer Nordfeldt 9 maç %76 kurtarış olarak göze çarpıyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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