En iyilerden birisi Nordfeldt

Devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan İsveçli kaleci Kristopher Nordfeldt, geride kalan dönemde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Nordfeldt %76 kurtarış oranı ile Muslera, Uğurcan Çakır, Mert Günok gibi kalecilerin arasına girdi.

Nordfeldt, 9 maç sonunda %76 kurtarış yaparken 3 maçı gol yemeden tamamladı ve bir tane de kritik penaltı vuruşu çıkardı. Nordfeldt 9 maçta 12 gol (1.25 ort) yerken, Ankara ekibi ilk 17 haftada 32 gol (1.88 ort) yemişti.

En az 9 maça çıkan kalecilerin kurtarış oranları (Süper Lig)

Fernando Muslera 25 maç %80 kurtarış

Mert Günok 26 maç %76 kurtarış

Uğurcan Çakır 25 maç %76 kurtarış

Kristoffer Nordfeldt 9 maç %76 kurtarış olarak göze çarpıyor.