Klasspor Tv'de her Çarşamba yayınlanan Güçlü Yorum'da MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'a karşı oyunu ve Gaziantep FK maçı öncesi dikkat edilmesi gerekenler değerlendirildi.
Programda, "Mustafa Reşit Akçay göreve geldiğinden beri ilk kez oyunu doğru oynattı ve iyi başladı. Gençlerbirliği maçında top rakibe verildi ve oyunu onlar oynadı, kazandı. Rizespor maçında ise skor 2-0'a gelinceye dek doğru futbol oynandı fakat 2-0'dan sonra çok geriye çekildi Ankaragücü. 2 aylık bir süre geçti ve artık oyuncuların birbirine alışmaları lazım. Bu futbol Gaziantep FK maçı öncesi umut vermedi. Scarione de dahil olursa oyun sistemi bakımından çok faydalı olacak. Rahat denilen Gaziantep FK maçında da top rakibe verilirse burada Sumudica ön plana çıkar ve tehlike yaratır. Farklı senaryolara ve planlara sahip olması gerekiyor Ankaragücü'nün" değerlendirmeleri yapıldı.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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