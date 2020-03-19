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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Antrenörlük Bölüm Başkanı Hayrettin Gümüşdağ.

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Klasspor TV'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'nın bu hafta konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Antrenörlük Bölüm Başkanı Hayrettin Gümüşdağ. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında

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