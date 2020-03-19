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Pinto yoksa Atila var
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PİNTO YOKSA ATİLA VAR

Pinto yoksa Atila var

MKE Ankaragücü'nde Tiago Pinto'nun sakatlığında formayı kapan Atila Turan başarılı bir performans gösteriyor.

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MKE Ankaragücü'nün devre arası kadrosuna kattığı Atila Turan, sol bekte Tiago Pinto'yu aratmıyor. 2017 yılında transfer olduğu Kayserispor'da 3 sezon forma giydikten sonra tek taraflı sözleşmesini fesheden ve devre arası Ankaragücü'ne imza atan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Tiago Pinto'nun Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkması sonucu oyuna 73'üncü dakikada dahil olmuştu.  

Sivasspor maçında kadroda yer almayan Atila, Beşiktaş maçında 90'ıncı dakikada yerini İlhan Parlak'a bırakmış, Çaykur Rizespor maçında da 90 dakika sahada yer almıştı.  

Ankaragücü'nün 32 yaşındaki Portekizli sol beki Pinto, bu sezon sarı lacivertli formayı 21 kez giyerken 3 asistlik katkı verdi. 6 sarı kart gören tecrübeli bek, 1823 dakika sahada kaldı.  

Atila Turan ise, 2019-2020 sezonunda ilk devrede Kayserispor formasını 5 kez giydi, Ankaragücü formasıyla da 5 maça çıktı ve 239 dakika sahada kaldı.  

Atila 7.39 reyting ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında Rodrigues'ten sonra (7.55) en iyi reyting alan oyuncu oldu. Sosyal medyada yapılan ankentte de Atila Turan sarı - lacivertli taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi. 

İşte Atila Turan'a ait Çaykur Rizespor maçı rakamları:

Atılan şut: 1

Kilit pas: 3

Topla Buluşma: 44

Top çalma: 2

Engellenmiş şut: 1

Orta : 7

Top kapma: 2

Top uzaklaştırma: 3

Pas: 18

Pas Yüzdesi : %61

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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1
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