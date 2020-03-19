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Bakspor'a Ankaragücü katkısı
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BAKSPOR'A ANKARAGÜCÜ KATKISI

Bakspor'a Ankaragücü katkısı

TFF 2.Lig Beyaz Grupta erteleme maçında Gümüşhanespor'u deplasmanda 3-0 ile geçen Bakspor'da Ankaragücü'nden transfer edilen futbolcuların katkısı dikkati çekiyor...

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TFF 2.Lig Beyaz Grupta ligde kalma savaşı veren Başkent Akademi FK'da Amedspor galibiyetinden sonra, Gümüşhanespor'un da mağlup edilmesi rahat bir nefes aldırırken Bakspor, ligde 31 puana yükseldi ve düşme potasının 3 puan yukarısına taşındı.  

Ligin bitimine 6 maç kala erteleme maçında deplasmanda Gümüşhanespor'u 3-0 ile geçen Bakspor'da golleri Alper Önal, Ahmet Sun ve Ömer Bozan kaydetti. 

3 oyuncunun da ortak özelliği geçmişte Ankaragücü formasını terletmeleri... 

23 yaşındaki santrafor Alper Önal, bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıktı ve devre arası Bakspor'a kiralandı. 

22 yaşındaki sol kanat Ahmet Sun ise, Bakspor formasıyla bu sezon 27 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi ve sezon sonu Ankaragücü'ne dönecek. 

32 yaşındaki takım kaptanı tecrübeli futbolcu Ömer Bozan ise, bu sezon 27 maçta 12 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Ömer Bozan, daha önce 63 kez sarı lacivertli formayı terletti ve 19 kez fileleri havalandırdı.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 
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