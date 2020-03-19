Bakspor'a Ankaragücü katkısı

TFF 2.Lig Beyaz Grupta ligde kalma savaşı veren Başkent Akademi FK'da Amedspor galibiyetinden sonra, Gümüşhanespor'un da mağlup edilmesi rahat bir nefes aldırırken Bakspor, ligde 31 puana yükseldi ve düşme potasının 3 puan yukarısına taşındı.

Ligin bitimine 6 maç kala erteleme maçında deplasmanda Gümüşhanespor'u 3-0 ile geçen Bakspor'da golleri Alper Önal, Ahmet Sun ve Ömer Bozan kaydetti.

3 oyuncunun da ortak özelliği geçmişte Ankaragücü formasını terletmeleri...

23 yaşındaki santrafor Alper Önal, bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıktı ve devre arası Bakspor'a kiralandı.

22 yaşındaki sol kanat Ahmet Sun ise, Bakspor formasıyla bu sezon 27 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi ve sezon sonu Ankaragücü'ne dönecek.

32 yaşındaki takım kaptanı tecrübeli futbolcu Ömer Bozan ise, bu sezon 27 maçta 12 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Ömer Bozan, daha önce 63 kez sarı lacivertli formayı terletti ve 19 kez fileleri havalandırdı.

HABER: MERT DOKUZOĞLU