Keçiörengücü Yasin Kol ile ilk kez

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu‘ndan yapılan açıklamaya göre Keçiörengücü-Bursaspor maçını Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol’un daha önce yönettiği Bursaspor maçlarında yeşil beyazlı takım Aksihar ve Ümraniye maçlarını kazanmıştı. Yasin Kol, bu sezon Başkent ekibi Keçiörengücü'nün ilk kez maçında görev alacak. Yasin Kol, bu sezon 13 1.Lig maçında düdük çaldı.
Cumartesi saat 14:00'da Aktepe Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Keçiörengücü 35 puanla 10. sırada yer alırken, konuk ekip Bursaspor ise lider Hatayspor'un 7 puan gerisinde 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Bursaspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmişti.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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