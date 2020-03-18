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GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM SAAT 20:00'DA
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GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Güçlü Yorum'da Ankaragücü'nde son durumlar değerlendiriliyor. Güçlü Yorum saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Süper Lig'in 26. Haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Cuma günü oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının merak edilenleri ve daha fazlası Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Duayen Gazeteci Meriç Enercan ve Celal Kıprızlı’nın değerlendirmelerinin olduğu Güçlü Yorum bu akşam Klasspor TV'de. Sakın kaçırmayın...

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