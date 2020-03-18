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Ankaragücü, 2 eksikle çalıştı
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ANKARAGÜCÜ, 2 EKSİKLE ÇALIŞTI

Ligin 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde hazırlıklar devam ediyor.

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Ankaragücü, Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Başkent takımı bu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Pinto ve Sedat Ağçay yer almadı.

Ankaragücü 26. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Rakip takım Gaziantep FK ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Başkent takımı ligde 23 puanla 17. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

 
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