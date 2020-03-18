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Gençlerbirliği, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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GENÇLERBİRLİĞİ, KONYASPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Gençlerbirliği, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Gençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıkları tüm hızıyla sürdürülüyor. Pazar günü Ankara’da Konyaspor’u konuk edecek olan Başkent temsilcisi hazırlıklarıan bu akşam yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç ile günü bitirdi.

Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği, 28 puanla 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
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