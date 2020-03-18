Gençlerbirliği, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıkları tüm hızıyla sürdürülüyor. Pazar günü Ankara’da Konyaspor’u konuk edecek olan Başkent temsilcisi hazırlıklarıan bu akşam yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç ile günü bitirdi.
Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği, 28 puanla 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.