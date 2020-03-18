Bakspor, Gümüşhanespor'u farklı mağlup etti

Bakspor deplasmanda Gümüşhanespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Başkent takımına galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alper Önal, 85. dakikada Ahmet Sun ve 90+2'de Ömer Bozan kaydetti. Karşılaşmada Alper Önal, Osman Şahin ve Salih Sefercik sarı kart gören isimler oldu.
Alınan bu sonuçla Başkent takımı puanını 31'e yükseltti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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