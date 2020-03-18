Hamza Hamzaoğlu: Liglerin ertelenmesinden yanayım

Hamza Hamzaoğlu, corona virüs salgını sebebiyle "Liglerin ertelenmesinden yanayım. Ortada küresel bir sorun var. Avrupa'da ligler iptal edildi. Birçok kurumda işler durduruldu, insanların bir arada olduğu yerler kapatıldı. Koronavirüse karşı topyekun bir mücadele verilecekse her şey bir süreliğine durmalı. Bu virüsün yayılmasına tamamen engel olacak ortam yaratılmalı. Sağlıklı, güvenli bir ortam oluştuktan sonra da tekrar kaldığı yerden başlar." dedi.

Oyuncuların motive olmakta zorluk yaşadıklarını belirterek "Deplasmana giderken havalimanını kullansak bir dert, uçakla gitmeyelim desek ayrı bir dert. Otobüsle gitsek 6-7 saat 25-30 kişi aynı otobüsün içinde... Ne kadar sağlıklı? Bu önlemlerin alınması için illa bizlerden birilerinde de çıkması mı gerekir. Bu düşündürücü. Erteleme kararı halen alınabilir, alınacağını ümit ediyorum.Keşke bugüne kalmadan bu tedbirler alınsaydı. Demek ki seyircisiz oynamak da bir tedbirdir diye düşündüler. Düşünenlere de saygımız var ama keşke bizlere, bu işin içinde olanlara da sorulsaydı. Oyuncularımızı motive etmekte zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.