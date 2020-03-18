Keçiörengücü'nün galibiyet hasreti sürüyor

Ligin 22. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Altay'ı 2-0 mağlup eden Başkent ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi.
Altay karşılaşmasının ardından deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 yenildi. Sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Keçiörengücü, bir sonraki deplasman maçında Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bir sonraki hafta sahasında Boluspor'u konuk eden Başkent takımı, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Keçiörengücü, 27. hafta karşılaşmasında ise Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenildi.
Son olarak Başkent takımı, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin ilk yarısına etkili başlayan Keçiörengücü, ilk yarıyı 3. sırada tamamlamıştı. ikinci yarıda ilk yarıdaki performansından bir hayli uzaklaşan Keçiörengücü, 35 puanla 10. sırada bulunuyor.
Başkent takımı, bu hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
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