Osmanlıspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Başkent takımında, takım oyuncularından Beykan Şimşek ve Okan Deniz’i disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakıldığı açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; Osmanlıspor yönetimi ve teknik ekibin aldığı ortak karar doğrultusunda, Giresunspor maçı hakemi Turgut Doman’a maç esnasında küfürlü söz söyleyerek kırmızı kart gören ve kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacaklarını düşündükleri Okan Deniz’in süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

ŞUT ANTRENMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Osmanlıspor, ligin 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak pas ve şut organizasyonlarında bulunan Başkent takımı, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla antrenman sona erdi.