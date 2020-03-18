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Osmanlıspor'a Tugay Kacar müjdesi
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OSMANLISPOR'A TUGAY KACAR MÜJDESİ

Osmanlıspor'a Tugay Kacar müjdesi

Osmanlıspor'da geçtiğimiz sezon sakatlanarak liglerden uzak kalan Tugay Kacar takımla çalışmalara başladı.

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TFF 1. Lig’in 29. hafta kaşrılaşmasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Osmanlıspor'da çalışmalar başladı.

Geçtiğimiz sezon sağ ön çapraz bağları koptuğu için bir dizi operasyon geçiren Tugay Kacar dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana Başkent takımı ısınma koşusuyla başladı. Sonraısnda saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak dayanıklılık çalışması yapan futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

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