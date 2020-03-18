TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri

Ligin 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Keçiörengücü'nün 21 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek.
Osmanlıspor'un 22 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Yardımcıları ise Seyfettin Ünal ve Ali Can Alp olarak yer alacak.
Diğer karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:
20 MART CUMA
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21 MART CUMARTESİ
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
22 MART PAZAR
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
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