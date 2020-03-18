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TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri
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TFF 1. LİG'DE 29. HAFTA HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri

TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Ligin 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Keçiörengücü'nün 21 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek.

Osmanlıspor'un 22 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Yardımcıları ise Seyfettin Ünal ve Ali Can Alp olarak yer alacak.

Diğer karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:

20 MART CUMA

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

21 MART CUMARTESİ

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol

14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

22 MART PAZAR

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
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