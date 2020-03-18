Ankaragücü Çakır'a abone...

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak ligin 27. haftası karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ankaragücü'nün 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olurken VAR'da Hüseyin Göçek yer alacak.
22 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'nin sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. VAR'da Suat Arslanboğa var.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
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