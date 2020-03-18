Hacettepe'ye PFDK şoku...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları duyuruldu. Hacettepe Spor Kulüp Başkanı Nedim Yıldırım, antrenör Avni Okumuş futbolculardan İlksen Kuttekin, Ali Eren Karadağ ve Kaan Yüksel'in tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini açıklandı.

PFDK'nın kararları şu şekilde:

"17- HACETTEPESPOR Kulübü'nün 14.03.2020 tarihinde oynanan SARIYER-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü Başkanı NEDİM YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu İLKSEN KUTTEKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu ALİ EREN KARADAĞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü antrenörü AVNİ OKUMUŞ'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu KAAN YÜKSEL'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Alınabilecek cezalara baktığımız zaman:

"MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET (1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, (a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

MADDE 39 – HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ (1) Akredite olmayan kulüp yöneticileri hakem soyunma odası koridorlarına girmeleri halinde 30 günden az ve 60 günden çok olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası,

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir."