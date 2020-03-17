Gençlerbirliği'nin rakibinde 2 eksik

İttifak Holding Konyaspor, Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yoğun kar yağışı altında antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Farouk Miya ile Marin Anicic katılmadı.
Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda Gençlerbirliği 28, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Konyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kalmış ve Hamza Hamzaoğlu kırmızı siyahlıların başında ilk maçına çıkmıştı.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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