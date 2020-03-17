Lig maçlarına erteleme yok

Açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanacağını belirterek, ''Türkiye'deki lig maçlarına erteleme söz konusu değil'' dedi.

İşte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"Seyircisiz olarak devam edecek"

Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında Özdemir: "Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Bizim için her şeyden önce Türkiye var"

"Dünyada ve Türkiye'de hareketli günler geçiriyoruz. Başımızda, aklı başında olan ve çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var. Aldığımız her karar, danışıklı olarak alınıyor. Bunlar, Türkiyemizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için her şeyden önce Türkiye var."

"UEFA'nın kararına destek verdiğimizi onlara bildirdik. Mart ayının sonuna doğru 2 hazırlık maçımız vardı, bizim gibi tüm Avrupa takımlarının maçı vardı. Bu maçların hepsi haziran ayında oynanma kararı alındı."

"Liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği kararı alındı ve her şey normal seyrederse bunların ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin oynanması planlanıyor. UEFA, bunun için bir ekip kurmuş durumda." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: TRT SPOR