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MKE Ankaragücü oyun sistemi değişmeli mi?
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MKE ANKARAGÜCÜ OYUN SİSTEMİ DEĞİŞMELİ Mİ?

Klasspor Tv ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Haftanın Nabzı programında Ankaragücü bu oyun sisteminde devam mı etmeli, yoksa oyun sistemi değişmeli mi konusu değerlendirildi. 

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Klasspor Tv ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Haftanın Nabzı programında Ankaragücü bu oyun sisteminde devam mı etmeli, yoksa oyun sistemi değişmeli mi konusu değerlendirildi. 
Haftayı Rizespor galibiyetiyle noktalayan ve rahat bir nefes alan Ankaragücü'nün düşme potasındaki durumu Haftanın Nabzı'nda değerlendirildi. 

Programda Mustafa Reşit Akçay'ın oyun sistemi hakkında, "Rizespor maçında Faty sahada, Saba kulübedeydi. Antrenmanları basına kapattıkları için biz de sadece maçlarda görebiliyoruz. Mustafa Reşit Akçay'ın Fenerbahçe ve Rizespor galibiyetleri aldatıcı performanslar. Teknik Direktörlerin başarılı olmasını istiyoruz ama Gaziantep FK maçında bu performans galibiyet getirir algısı bende oluşmadı. Rizespor maçı ne kadar önemliyse Gaziantep FK maçı da o denli önemli ve nispeten ligde rahatlamış, Avrupa hedefi ve düşme korkusu yaşamayan bir rakiple oynayacak Ankaragücü. Seyirci de olmayacağından iç saha maçından farksız ve galip gelinilmesi gereken bir maç. Pinto iyileşmediği için yerinde Atilla oynuyor 2 haftadır. Atilla da piştiği için Pinto ön liberoda denenebilir. Ankaragücü bu sezon hiçbir maçta 3 gol kaydedemedi. 2 gol attıktan sonra maçın ikinci yarısından  itibaren top tamamen Rizespor'a bırakıldı. Oyun sistemi bazı maçlarda işe yarayabilir ama rakipler de can derdinde ve farklı kombinasyonlar denenmeli" ifadeleri kullanıldı.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU

 
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