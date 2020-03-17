EURO 2020'ye Korona ertelemesi

UEFA, üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) bir araya geldi . Yapılan değerlendirmelerin ardından 12 Haziran’da başlaması beklenen EURO 2020’yi 1 yıl erteleme kararı verdi ve 11 Haziran -12 Temmuz 2021’de oynanacağı açıklandı.
Türkiye'nin de içerisinde yer alacağı EURO 2020'de karşılaşmaların 12 farklı ülkede yapılacak olmasının ardından, virüsün daha fazla yayılacağı düşünülüyordu.
UEFA, EURO 2020’yi 1 sene erteleme önerisi sundu. Yapılan bu teklifi üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve oyuncuları temsilen katılan FIFPro tarafından onaylandı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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