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Ankaragücü'nde Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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ANKARAGÜCÜ'NDE GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARI

Ankaragücü'nde Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Ligin 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Başkent takımı bu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Antrenmanı kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleride yakından takip etti.

Ankaragücü 26. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Rakip takım Gaziantep FK ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Başkent takımı ligde 23 puanla 17. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 32 puanla 9. sırada bulunuyor. 

 

 
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