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Akçay: Vazgeçmek yok
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AKÇAY: VAZGEÇMEK YOK

Akçay: Vazgeçmek yok

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ankaragücü taraftarına Twitter'dan mesaj yollayarak "Birlikte başaracağız, vazgeçmek yok" dedi.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, resmi twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Akçay, "Tek amacımız Büyük Ankaragücü Camiasını hakettiği yere taşımak ve ligi en iyi yerde bitirmektir. Birlikte başaracağız. Vazgeçmek yok" ifadelerini kullandı.  

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Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'nün başında 7 karşılaşmaya çıktı. Ankaragücü 7 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve 10 puan topladı. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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