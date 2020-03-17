Akçay: Vazgeçmek yok

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, resmi twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Akçay, "Tek amacımız Büyük Ankaragücü Camiasını hakettiği yere taşımak ve ligi en iyi yerde bitirmektir. Birlikte başaracağız. Vazgeçmek yok" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'nün başında 7 karşılaşmaya çıktı. Ankaragücü 7 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve 10 puan topladı.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.