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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

2.Lig ve 3.Lig Ankara takımlarının maçlarının değerlendirildiği ve Merve Kılıç'ın sunumu, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de.

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2.Lig ve 3.Lig Ankara takımlarının maçlarının değerlendirildiği ve Merve Kılıç'ın sunumu, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de. Hacettepespor'un Sarıyer mağlubiyeti, Bakspor'un Amedspor galibiyeti, Ankara Demirspor'un şampiyonluk yarışı, Etimesgut Belediyespor'un Eyüpspor mağlubiyeti, Çankaya FK ve Altındağ Belediyespor mağlubiyetleri değerlendiriliyor.

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