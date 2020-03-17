Gençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıklarına devam

Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.
Isınma koşusu ve hareketleri ile başlayan gün daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık donsan dakika devam eden antrneman son bölümde oynanan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Karşılaşma öncesinde 28 puanla 12. sırada yeralırken, Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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