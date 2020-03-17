ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta sonuçları

Karşılaşmalar korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Başkent takımlarından Türk Telekom, Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşma sonunda Türk Telekom, 103-81 mağlup oldu. Bir diğer Başkent takımı OGM Ormanspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Kıyasıya mücadeleyle geçen karşılaşma sonunda uzatmalarda OGM Ormanspor, 111-105 galip geldi.
23. haftada oynanan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:
Gaziantep Basketbol 73-63 Teksüt Bandırma
Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka
Sigortam.net İTÜ Basket 86-63 Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 81-83 Darüşşafaka Tekfen
Fenerbahçe Beko 84-75 TOFAŞ
Frutti Extra Bursaspor 98-87 Beşiktaş Sompo Sigorta
Türk Telekom 81-103 Anadolu Efes
Bahçeşehir Koleji 105-111 OGM Ormanspor
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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