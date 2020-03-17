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ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta sonuçları
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ING BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE 23. HAFTA SONUÇLARI

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta sonuçları

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları sona erdi.

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Karşılaşmalar korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Başkent takımlarından Türk Telekom, Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşma sonunda Türk Telekom, 103-81 mağlup oldu. Bir diğer Başkent takımı OGM Ormanspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Kıyasıya mücadeleyle geçen karşılaşma sonunda uzatmalarda OGM Ormanspor, 111-105 galip geldi.

23. haftada oynanan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:

Gaziantep Basketbol 73-63 Teksüt Bandırma

Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka

Sigortam.net İTÜ Basket 86-63 Arel Üniversitesi Büyükçekmece

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 81-83 Darüşşafaka Tekfen

Fenerbahçe Beko 84-75 TOFAŞ

Frutti Extra Bursaspor 98-87 Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom 81-103 Anadolu Efes

Bahçeşehir Koleji 105-111 OGM Ormanspor

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