Başkent takımlarında beraberlik haftası

1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un bu hafta oynadığı karşılaşmalar 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.Başkent takımının golünü 30. dakikada Theo Mendy kaydetti. İlk sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Keçiörengücü, son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Sezonun ikinci yarısında sadece 7 puan toplayabildi.
Osmanlıspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. 63. dakikada Numan Çürüksu'nun attığı golle her ne kadar 1-0 öne geçsede konuk ekip 80. dakikada penaltıdan Rusescu'nun golüyle skora eşitliği getirdi. Alınan bu sonuçla Osmanlıspor, son 6 haftaya düşme hattından uzaklaşamadan girdi.
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