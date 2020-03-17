Jovan Blagojevic'e tekme atmıştı, kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren bu karşılaşmada Osmanlıspor'da forma giyen Jovan Blagojevic’e inanılmaz bir faul yaparak kırmızı kart gören Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı.

Giresunspor tarafından yapılan açıklamada, Osmanlıspor Kulübü ve Jovan Blagojevic’ten özür dilenerek “Giresunspor Kulübü olarak önceliğimiz, fair play kurallarına uygun sportif başarıdır. Bu ilke ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, daima dik duruş sergileyeceğimizi tüm spor camiasına saygıyla sunarız. Oyuncumuz Bekir Yılmaz’ın, yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu hareketinden dolayı süresiz olarak kadro dışı kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Bekir Yılmaz, Jovan Blagojevic’e yönelik sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.