Süper Lig'de 26. hafta sona erdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynandı. Başkent ekiplerinden Ankaragücü, Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sona erdi. Gençlerbirliği ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda Gençlerbirliği 1-0 mağlup oldu.
Alınan bu sonuçlarla Ankaragücü 23 puanla 17. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 28 puanla 12. sırada bulunuyor.
Diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:
Kasımpaşa-Göztepe: 2-0
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 2-1
Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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