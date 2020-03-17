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Süper Lig'de 26. hafta sona erdi
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SÜPER LİG'DE 26. HAFTA SONA ERDİ

Süper Lig'de 26. hafta sona erdi

Süper Lig'de 26. hafta dün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynandı. Başkent ekiplerinden Ankaragücü, Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sona erdi. Gençlerbirliği ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda Gençlerbirliği 1-0 mağlup oldu.

Alınan bu sonuçlarla Ankaragücü 23 puanla 17. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

Diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:

Kasımpaşa-Göztepe: 2-0

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
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