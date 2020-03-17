Gençlerbirliği'nden Korona önlemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dün akşam Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri dezenfekte edildi. Son zamanlarda dünyayı etkisine alan korona virüs salgını sebebiyle Gençlerbirliği de önlem almaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Futbol Okulu ve altyapı binası olan D Blok, Hacettepe ve altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C Blok ve Gençlerbirliği’nin idari ve takım binalarının olduğu A ve B bloklar baştan aşağıya tizilikle dezenfekte yapıldı.