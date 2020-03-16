Ankaragücü'nden Korona seferberliği

Ankaragücü, son günlerde hızla yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı alınacak önlemleri içeren video yayınladı.

Yayınalanan bu videoda yer alan alınacak önlemler şu şekilde:

"Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. Bol su tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir saplık kuruluşuna başvurun.

Öksürme ve hapşırma arasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin eğer yurt dışına çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Kapı kolları,lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin."