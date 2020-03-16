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Konyaspor hazırlıkları başladı
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KONYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Konyaspor hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olan ve hafta sonu 27. haftada evinde Konyaspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, günü yenileme antrenmanı ile geçirdi.

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Yukatel Denizlispor maçının ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan takımımız günü akşam saatlerinde yaptığı yenileme antrenmanıyla geçirdi. Isınma koşusu ve hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümdeki dört kaleli maç ile tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolcularla beraber futbol oynadı. 

 
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