Konyaspor hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor maçının ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan takımımız günü akşam saatlerinde yaptığı yenileme antrenmanıyla geçirdi. Isınma koşusu ve hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümdeki dört kaleli maç ile tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolcularla beraber futbol oynadı.