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ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KALAN MAÇLAR

Şampiyonluk yolunda kalan maçlar

TFF 2.Lig Kırmızı grupta yer alan Başkent ekibi Ankara Demirspor, şampiyonluk yolunda Bandırmaspor'un ensesinden ayrılmıyor.

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TFF 2.Lig Kırmızı grupta yer alan Başkent ekibi Ankara Demirspor, şampiyonluk yolunda Bandırmaspor'un ensesinden ayrılmıyor. Ankara Demirspor, ilk devresini lider bitirdiği 2.Lig'de, ikinci devrede Bandırmaspor'un gerisine düştü. İkinci devrede Ankara Demirspor, 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ligin bitimine 6 maç kala 28 haftası geride kalan 2. Lig'de Ankara Demirspor, 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ankara Demirspor'un şampiyonluk yarışında ki rakibi Bandırmaspor, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 

Ankara Demirspor'un ligde kalan maçları; 

Elazığspor - Ankara Demirspor

Ankara Demirspor - Tuzlaspor 

Kırşehir B. - Ankara Demirspor

Ankara Demirspor - Bandırmaspor 

Niğde Anadolu - Ankara Demirspor

Ankara Demirspor - Karabükspor

Bandırmaspor'un ligde kalan maçları; 

Bandırmaspor - Kahramanmaraşspor 

Velimeşespor - Bandırmaspor

Bandırmaspor - Utaş Uşakspor 

Ankara Demirspor - Bandırmaspor

Bandırmaspor  - Sivas Belediyespor 

Etimesgut B. - Bandırmaspor 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 
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