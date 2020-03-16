Şampiyonluk yolunda kalan maçlar

TFF 2.Lig Kırmızı grupta yer alan Başkent ekibi Ankara Demirspor, şampiyonluk yolunda Bandırmaspor'un ensesinden ayrılmıyor. Ankara Demirspor, ilk devresini lider bitirdiği 2.Lig'de, ikinci devrede Bandırmaspor'un gerisine düştü. İkinci devrede Ankara Demirspor, 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ligin bitimine 6 maç kala 28 haftası geride kalan 2. Lig'de Ankara Demirspor, 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ankara Demirspor'un şampiyonluk yarışında ki rakibi Bandırmaspor, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ankara Demirspor'un ligde kalan maçları;
Elazığspor - Ankara Demirspor
Ankara Demirspor - Tuzlaspor
Kırşehir B. - Ankara Demirspor
Ankara Demirspor - Bandırmaspor
Niğde Anadolu - Ankara Demirspor
Ankara Demirspor - Karabükspor
Bandırmaspor'un ligde kalan maçları;
Bandırmaspor - Kahramanmaraşspor
Velimeşespor - Bandırmaspor
Bandırmaspor - Utaş Uşakspor
Ankara Demirspor - Bandırmaspor
Bandırmaspor - Sivas Belediyespor
Etimesgut B. - Bandırmaspor
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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