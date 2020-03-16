Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam

Ligin 27. hafta karşılaşmasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi bu karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Ankaragücü 26. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Rakip takım Gaziantep FK ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Başkent takımı ligde 23 puanla 17. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 32 puanla 9. sırada bulunuyor.
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