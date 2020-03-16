﻿
Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARI DEVAM

Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

484 Okunma

Ligin 27. hafta karşılaşmasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi bu karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ankaragücü 26. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Rakip takım Gaziantep FK ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Başkent takımı ligde 23 puanla 17. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 32 puanla 9. sırada bulunuyor. 
Ankaragücü'nden Korona seferberliği
Haftanın Nabzı bugün 20:00'da
3
Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması
Düşme potası alev alev
Rizespor istatistikleri devam etti
Ankaragücü tesislerinde corona önlemi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿